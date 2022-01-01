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Резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами ВК8, Т15К6, Т5К10
 
Резец проходной упорный прямой.
ГОСТ 18879-73.

В разделе представлены токарные проходные проходные  упорные резцы общего назначения с напайными пластинами,  тип 1 (проходные упорные прямые с углом φ=90°, правые и левые).

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Резец проходной упорный отогнутый.
ГОСТ 18879-73.

В разделе представлены токарные проходные упорные резцы общего назначения с напайными пластинами,  тип 2 (проходные упорные изогнутые с углом φ=90°, правые и левые).

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Резец проходной отогнутый. ГОСТ 18877-73.

В разделе представлены токарные проходные проходные  отогнутые резцы общего назначения с напайными пластинами,  с углом φ=45°, правые и левые.

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Резец проходной прямой. ГОСТ 18878-73.

В разделе представлены токарные проходные прямые резцы общего назначения с напайными пластинами, с углом φ=45°, правые и левые

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Резец подрезной отогнутый. ГОСТ 18880-73.

В разделе представлены токарные подрезные отогнутые резцы общего назначения с напайными пластинами, правые и левые

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Резец расточной для обработки глухих отверстий.
ГОСТ 18883-73.

В разделе представлены токарные расточные резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для обработки глухих отверстий.

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Резец расточной для обработки сквозных отверстий.
ГОСТ 18882-73.

В разделе представлены токарные расточные резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для обработки сквозных отверстий.

 резцы токарные по металлу,резец расточной для сквозных отверстий
Резец резьбовой для наружной резьбы (тип 1) ГОСТ 18885-73.

В разделе представлены токарные резьбовые резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для наружной метрической резьбы.

 резец резьбовой для наружней резьбы
Резец резьбовой для внутренней резьбы (тип 2) ГОСТ 18885-73.

В разделе представлены токарные резьбовые резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для внутренней метрической резьбы.

 резец резьбовой для внутренней резьбы
Резец отрезной. ГОСТ 18884-73.

В разделе представлены токарные отрезные резцы общего назначения с напайными пластинами из твердого сплава.

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  • Возможна поставка на заказ резцов канавочных 16х16х170, 20х20х200, 25х25х240 и чистовых широких 25х16х140, 32х20х170 при закупке от ящика ("ящичная" норма отгрузки).
 
 

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