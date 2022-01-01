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каталог
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Резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами
ВК8, Т15К6, Т5К10
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|Резец проходной упорный прямой.
ГОСТ 18879-73.
В разделе представлены токарные проходные проходные
упорные резцы общего назначения с напайными пластинами,
тип 1 (проходные упорные прямые с углом φ=90°, правые и левые).
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|Резец проходной упорный отогнутый.
ГОСТ 18879-73.
В разделе представлены токарные проходные упорные резцы общего назначения с напайными пластинами,
тип 2 (проходные упорные изогнутые с углом φ=90°, правые и левые).
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Резец проходной отогнутый. ГОСТ 18877-73.
В разделе представлены токарные проходные проходные
отогнутые резцы общего назначения с напайными пластинами,
с углом φ=45°, правые и левые.
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Резец проходной прямой. ГОСТ 18878-73.
В разделе представлены токарные проходные прямые резцы общего назначения с напайными пластинами, с углом φ=45°, правые и левые
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Резец подрезной отогнутый. ГОСТ 18880-73.
В разделе представлены токарные подрезные отогнутые резцы общего назначения с напайными пластинами, правые и левые
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Резец расточной для обработки глухих отверстий.
ГОСТ 18883-73.
В разделе представлены токарные расточные резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для обработки глухих отверстий.
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Резец расточной для обработки сквозных отверстий.
ГОСТ 18882-73.
В разделе представлены токарные расточные резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для обработки сквозных отверстий.
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Резец резьбовой для наружной резьбы (тип 1) ГОСТ 18885-73.
В разделе представлены токарные резьбовые резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для наружной метрической резьбы.
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Резец резьбовой для внутренней резьбы (тип 2) ГОСТ 18885-73.
В разделе представлены токарные резьбовые резцы общего назначения с напайными пластинами из твердых сплавов для внутренней метрической резьбы.
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Резец отрезной. ГОСТ 18884-73.
В разделе представлены токарные отрезные резцы общего назначения с напайными пластинами из твердого сплава.
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- Возможна поставка на заказ резцов
канавочных 16х16х170, 20х20х200, 25х25х240 и чистовых широких 25х16х140, 32х20х170
при закупке от ящика ("ящичная" норма отгрузки).
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