В разделе представлены токарные проходные проходные упорные резцы общего назначения с напайными пластинами, тип 1 (проходные упорные прямые с углом φ=90°, правые и левые).

В разделе представлены токарные проходные упорные резцы общего назначения с напайными пластинами, тип 2 (проходные упорные изогнутые с углом φ=90°, правые и левые).

В разделе представлены токарные проходные проходные отогнутые резцы общего назначения с напайными пластинами, с углом φ=45°, правые и левые.

В разделе представлены токарные проходные прямые резцы общего назначения с напайными пластинами, с углом φ=45°, правые и левые

В разделе представлены токарные подрезные отогнутые резцы общего назначения с напайными пластинами, правые и левые